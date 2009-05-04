Meksika grip nedeniyle yapılan ayrımcılığı kınadı

Meksika, domuz gribi hastalığına neden olan H1N1 virüsü nedeniyle Meksikalılara ayrımcılık yapılmasını kınadı.



Meksika Cumhurbaşkanı Felipe Calderon, devlet televizyonuna verdiği mülakatta, "Bazı ülkeler ve yerler, cehalet ve eksik bilgilendirilme nedeniyle ayrımcılık içeren önlemler alıyor" dedi.



Gözlemciler, Calderon'un konuşmasında herhangi bir ülke adı vermemesine karşın, Meksika'nın Çin büyükelçisinin, Çin'de, bu ülkeye seyahat eden ve grip belirtileri göstermeyenler de dahil olmak üzere, 70'den fazla Meksikalının hastanelerde karantina altına alındığına ilişkin açıklamalarına dikkatiçekiyor.



Konuşmasında Meksika hükümetinin ülkedeki salgını, geçmişte diğer ülkelerin yaptığı gibi gizlemediğini belirten Calderon'un, Çin'e üstü kapalı bir şekilde taş attığı gözlendi. 2003 yılında dünyadaki pek çok ülkeyi etkileyen SARS salgını sırasında, başlangıçta Çin'de SARS vakalarına rastlandığını inkar eden Çin hükümeti, bu nedenle eleştirilmişti.

