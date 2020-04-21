Meksika Devlet Başkanı'ndan kartellere: Halka yardım paketi vereceğinize suç işlemeyi bırakın

T24 Dış haberler

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkedeki uyuşturucu çetelerine "halka yardım etmek yerine suç işlemeyi bırakın" çağrısında bulundu.

Yerel basında yer alan haberlere göre Meksikalı çeteler, geçen haftalarda Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiren ailelere üzerinde kartel logoları bulunan yardım paketleri dağıtmaya başladı. Yardım paketlerinde yiyecekler ve temel hijyen eşyaları olduğu belirtildi.

Obrador yaptığı açıklamada, "Bu suç örgütlerinin paketler dağıttığı görüldü, bu yardımcı olmuyor. Yardımcı olacak şey kötü işler yapmayı bırakmaları" dedi.