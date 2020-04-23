Meksika'da sağlık çalışanları virüsü yaydıkları inancı yüzünden saldırıya uğruyor

Dünyanın çoğu yerinde sağlık çalışanları, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı verdikleri mücadele dolayısıyla alkışlandı. Ancak Meksika'da büyüyen Covid-19 hastası sayısıyla birlikte başlayan, virüsü hemşirelerin ve doktorların yaydığına yönelik inanış sağlık çalışanlarına karşı bir şiddet dalgası başlattı.

The Guardian'ın haberine göre, ülkedeki 12 eyalette en az 21 sağlık çalışanı saldırıya uğradı.

Meksika'da şu ana dek görülen 9 bin 501 Koronavirüs vakası 857 kişinin ölümüne yol açtı.

Ancak sağlık yetkilileri, test kapasitesi yetersiz olduğu için gerçek vaka sayısının en az sekiz kat daha fazla olabileceğini söylüyor.