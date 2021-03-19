Meksika'da polis konvoyuna saldırı: 13 ölü

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Meksika'da bir polis konvoyuna yapılan saldırıda kırsal bölgede 13 polis memuru öldürüldü.

Başkentin 125 kilometre güneybatısındaki Coatepec Harinas'ta kurulan tuzakta ölenlerin 8'i eyalet polisi mensubuyken 5'i de devlet soruşturma polisindendi .

Meksika'nın Meksika Eyalet Güvenlik Bakanı, "Bu Meksika devletine yapılmış bir saldırıdır ve yasaların da desteğiyle tüm gücümüzle karşılık vereceğiz" dedi. Eyalet başsavcısı polislerin "suçla mücadele etmeye giderken" bölgeden geçtiğini ifade etti.

15 milyon nüfuslu Meksika eyaleti uzun süredir uyuşturucu kartelleri ve diğer organize suç örgütleriyle mücadele etmeye çalışıyor.

Saldırıyla ilgili detaylı bir açıklama yapılmasa da sosyal medyada yapılan paylaşımlarda kanlı cesetler ve arkadaki bir otomobilde kurşun delikleri görüldü.