Freni tutmayan otobüs, eve daldı; 19 ölü, 30 yaralı

Meksika'da, freni arızalanan otobüsün yoldan çıkarak evlere çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Seyir halindeki frenleri tutmayan yolcu otobüsü evlere çarptı. Kaza sonrası olay yerine eyalet acil yardım ekipleri ve Kızılhaç ekipler ulaştı.
Meksika basınında çıkan habere göre, Meksiko eyaletine bağlı Joquicingo kasabasındaki Joquicingo-Malinalco otoyolunda freni arızalan yolcu otobüsü yoldan çıkarak evlere çarptı.
Yetkililer, kazada 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 30 kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza yapan otobüsün yolcularının Michoacn eyaletinden yola çıkarak hac ziyareti yapmak amacıyla Meksika eyaletindeki Chalma Kilisesi'ne gittikleri belirtiliyor.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (AA)