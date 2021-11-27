T24 LogoT24 Logo
Dünya

Freni tutmayan otobüs, eve daldı; 19 ölü, 30 yaralı

Kaza yapan otobüsün yolcuların, hac ziyareti yapmak amacıyla Chalma Kilisesi'ne gittikleri belirtildi

27 Kasım 2021 09:31

Meksika'da, freni arızalanan otobüsün yoldan çıkarak evlere çarpması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Seyir halindeki frenleri tutmayan yolcu otobüsü evlere çarptı. Kaza sonrası olay yerine eyalet acil yardım ekipleri ve Kızılhaç ekipler ulaştı.

Meksika basınında çıkan habere göre, Meksiko eyaletine bağlı Joquicingo kasabasındaki Joquicingo-Malinalco otoyolunda freni arızalan yolcu otobüsü yoldan çıkarak evlere çarptı.

Yetkililer, kazada 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 30 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza yapan otobüsün yolcularının Michoacn eyaletinden yola çıkarak hac ziyareti yapmak amacıyla Meksika eyaletindeki Chalma Kilisesi'ne gittikleri belirtiliyor.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (AA)

Meksikaotobüskaza
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24