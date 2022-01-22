Meksika'da lüks otelde turistlere ateş açıldı; 2 Kanadalı hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Meksika'nın plajlarıyla ünlü Playa del Carmen şehrindeki lüks bir otelde silahlı saldırgan, üç Kanadalı turisti vurdu. Yetkililer saldırının planlı olduğuna ve özellikle bu kişileri hedef aldığına inanıyor.

Cuma günü meydana gelen saldırıdan sonra üç Kanadalı da hastaneye götürülürken birinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İlerleyen saatlerde savcılık ofisi, turistlerden birinin daha yaraları nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Savcılık, hayatını kaybeden ilk kişi ATCH diye tanıtırken bu kişinin "uyuşturucu kaçakçılığı, sahte kimlik kullanımı ve başka suç kayıtları olduğunu" belirtti. Eyalet savcısı Óscar Montes de Oca Rosales, Radio Formula'ya yaptığı açıklamada ATCH'ın Kanada'da çok tehlikeli bir insan olarak tanındığını söyledi.

Hayatını kaybeden diğer turist RJD'nin de suç kaydı olduğu belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan bilgilerde gri bir eşofman takımı giyen saldırganın elinde silahla lüks otelin havuz bölgesinde turistleri vurduğu belirtildi.

Saldırganın henüz yakalanamadığı bildirildi.