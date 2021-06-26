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Dünya

Meksika'da kartel savaşları: Kırsal bölgede 18 ceset bulundu

26 Haziran 2021 12:46

T24 Dış Haberler

Meksika'nın güneyinde vücutlarında kurşun delikleri bulunan 18 ceset bulundu. Bu insanların uyuşturucu kartelleri arasında çıkan bir çatışma sonucunda öldüğüne inanılıyor. 

Cesetler, Zacatecas eyaletinde yerleşim yerlerinden uzakta kırsa bir alanda bulundu. Valparaiso kasabasında da Sinaloa ve Jalisco kartelleri arasındaki çatışma sonucunda da ölümler yaşandığı açıklandı.

18 kişinin öldüğü silahlı çatışma Zacatecas'ta kaçırılan iki polis bir üst geçite asılmış halde ölü bulunmasından iki gün sonra meydana geldi. 

meksikakartelölüm
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