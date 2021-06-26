Meksika'da kartel savaşları: Kırsal bölgede 18 ceset bulundu

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Meksika'nın güneyinde vücutlarında kurşun delikleri bulunan 18 ceset bulundu. Bu insanların uyuşturucu kartelleri arasında çıkan bir çatışma sonucunda öldüğüne inanılıyor.

Cesetler, Zacatecas eyaletinde yerleşim yerlerinden uzakta kırsa bir alanda bulundu. Valparaiso kasabasında da Sinaloa ve Jalisco kartelleri arasındaki çatışma sonucunda da ölümler yaşandığı açıklandı.

18 kişinin öldüğü silahlı çatışma Zacatecas'ta kaçırılan iki polis bir üst geçite asılmış halde ölü bulunmasından iki gün sonra meydana geldi.