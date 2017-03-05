Meksika Açık Tenis Turnuvasının şampiyonu ABD'li Querrey

Meksika Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde dünya 6 numarası Rafael Nadal'ı 2-0 yenen dünya sıralamasının 40. basamağındaki Sam Querrey, şampiyon oldu.

Meksika'nın Acapulco kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, 2005 ve 2013 şampiyonu İspanyol Rafael Nadal ile burada ilk kez finale çıkan ABD'li Sam Querrey karşılaştı.

Querrey, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta final oynayarak eski günlerine dönüş sinyali veren Nadal'ı 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi ve kariyerinin 9. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Nadal'a karşı oynadığı 5. maçta ilk galibiyetini alan Querrey, daha önce Meksika Açık'ta yaptığı 14 karşılaşmayı da kazanan rakibine ilk yenilgisini yaşattı.