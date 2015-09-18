Mekke'deki faciada yeni görüntüler ortaya çıktı

Kâbe'de geçtiğimi Cuma günü 8’i Türk, 111 kişinin ölümüne neden olan vinç faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde vincin üzerine yıldırım düşmediği de görülüyor.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre; hac için 2,5 milyonu aşkın hacı adayının bulunduğu Mekke’de yaşanan vinç faciasında vincin devrilme anından önce çekilmeye başlanan görüntüde, iddiaların aksine vincin üzerine yıldırım düşmediği ve fırtınanın çok şiddetli olduğu net olarak görülüyor. Çıkan fırtına önüne ne katarsa götürürken, orada bulunan insanların bağrışmalarıyla birlikte vincin duruş şekli ve Kabe’nin üzerine nasıl yıkıldığı açıkça görülüyor.

Kral Selman Bin Abdülaziz’in talimatı doğrultusunda başlatılan soruşturma sürerken, yapılan incelemeler vincin sahibi Bin Ladin Şirketi’nin olayda ihmali olduğunu gösteriyor.

Vincin hatalı parklandığı ve parklanma sırasında 500 tonluk denge ağırlıklarının takılı olmadığı ortaya çıkmıştı.

Olayın hemen ardından, şirketin üst düzey yöneticilerine yurt dışına çıkma yasağı getirildi. Şirket yöneticileri ve olayda sorumluluğu olanlar şeriat kurallarına göre yargılanacak.

Suudi Arabistan’ın önde gelen şirketlerinden Bin Ladin Grubu tarafından yürütülen Kabe’yi Genişletme Projesi çalışmaları nedeniyle Harem-i Şerif’in dışında bulunan dünyanın en büyük kule vinçlerinden biri hacı adaylarının üzerine devrilmişti.