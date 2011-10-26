-Mekke'de zemzem dolum tesisi kuruldu ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Mekke ve Medine'nin zemzem ihtiyacını karşılamak için Mekke'de zemzem dolum tesisi kuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 700 milyon riyale mal olan tesisin açılışı Kral Abdullah tarafından yapıldı. 3 Eylül 2010'dan itibaren Mekke ve Medine'ye hizmet veren tesise, kaynağından günlük 5 milyon metreküp zemzem geliyor. Zemzem, dağıtım aşamasına gelene kadar birçok merhaleden geçiriliyor. Kaynağından tesise kadar 4 kilometrelik yol kat eden zemzem depolarda dinlendirildikten sonra 217 derecede sterilize edilmiş şişelere dolduruluyor. Dolum bölümünde 40 mühendisin çalıştığı tesisin paketleme, depolama, dağıtım gibi bölümleri bulunuyor. Kaynağından dağıtım aşamasına gelinceye dek insan elinin değmediği zemzem, satış ofislerinde satışa sunuluyor. İsteyenler, tesisin ikinci bölümünde zemzem musluklarından ücretsiz zemzem temin edebiliyor. 50 bin galonluk 4 ayrı depoda muhafaza edilen zemzem, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye ayrı depolardan gönderiliyor. Tesisin Tanıtma Müdürü Davut Ba Davut'un yaptığı açıklamaya göre tesiste, Ramazan ve Hac döneminde 24 saat, diğer zamanlarda ise ihtiyaca göre 8 saat ya da 12 saatlik çalışma periyoduyla üretime devam ediliyor. Günlük 3 milyon 200 bin şişe, tesiste 4 ayrı üretim yerinden dolduruluyor. Plastik şişelerde muhafaza edilmediği ve güneşten korunduğu sürece tazeliğini hiçbir zaman yitirmeyen zemzem Müslümanlarca kutsal su olarak kabul ediliyor. Öte yandan, Suud hükümetine bağlı olarak çalışan Zemzem United Office hacı adaylarına ücretsiz zemzem dağıtıyor. Dolum bölgelerinden doldurulan zemzem Zilkade'nin ilk gününden itibaren kutsal topraklara giren her hacı adayına ikram edilirken 14 Zilkade'den sonra otellere dağıtılıyor.