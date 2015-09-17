Mekke'de yangın: Binden fazla hacı adayı tahliye edildi

Kâbe'de en az 111 kişinin hayatını kaybettiği vinç faciasıyla sarsılan Mekke'de bulunan bir otelde yangın çıktı. Vinç kazasının yaralarının sarılmaya çalışıldığı kentte, binden fazla hacı adayının tahliye edildiği belirtildi.

Mekke'nin Aziziye mahallesinde bulunan 11 katlı bir otelin yedinci katında yangın çıktı. Associated Press'in haberine göre; yetkililer, binden fazla hacının otelden tahliye edildiğini söyledi. Bir Suudi sivil savunma yetkilisi, yangında yaralanan hacının tedavi altına alındığını söyledi.