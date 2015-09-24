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Dünya
Deutsche Welle

Mekke'de izdiham: 150 ölü

Mekke'de çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 150 kişi öldü.

24 Eylül 2015 14:41


Suudi yetkililerin açıklamasına göre izdihamda 400'e yakın kişi yaralandı.

Hac vazifesi için Mekke'ye giden hacı adayları Salı günü Arafat'a çıkmaya başlamıştı.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da iki milyondan fazla hacı adayının Arafat'a akın etmesi bekleniyordu.

Arafat'a gidiş ve dönüş yolunda muhtemel izdiham ve kazaları önleyebilmek amacıyla on binlerce polis ve asker görevlendirildiği açıklanmıştı.

Fırtına ve sağnak yağış nedeniyle Kâbe'de 11 Eylül'de bir vinç devrilmiş ve 108 kişi hayatını kaybetmişti. Suudi yetkililer kazaya rağmen hac organizasyonunu iptal etmemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MekkeSalıArafatKâbeEylülDeutsche Welle Türkçe DW/AP/AFP/NHÇA

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