Mekke'de hayatını kaybedenlere 225 bin lira tazminat ödenecek

Suudi Arabistan devletinin Mekke'deki vinç kazasında hayatını kaybeden kişilere 225 bin lira tazminat ödeyeceği iddia edildi. Mekke yönetimi, istenildiği takdirde cenazelerin ülkelerine götürebileceğini ve tüm nakliye masraflarının Suudi hükümeti tarafından karşılayacağını söyledi.

Zaman Gazetesi'den Nazif Erışık'ın haberine göre; soruşturma sürerken, hayatını kaybeden her hacı adayı için ailelerine 300 bin riyal (225 bin TL) tazminat ödeneceği açıklandı. Şimdiye kadar kimliği tespit edilebilen hacı adaylarının 26'sının İranlı, 20'sinin Mısırlı, 15'inin Pakistanlı ve 12'sinin de Cezayirli olduğu öğrenildi.

Kimliği tespit edilemeyen ölmüş hacı adaylarının kimlikleri de DNA testiyle belirlenmeye çalışılıyor. Mekke'de etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkilemiş, Kâbe'de tavaf alanını genişletme çalışmalarında kullanılan yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki vinç yıldırım düşmesi sonucu devrilmişti.

Suud Yönetimi'nin faciada kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeyeceği haberi Arap gazetelerinde birinci sayfada kendisine yer buldu.

Suudi yetkililere göre Kabe’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 107’yi bulurken, yaşamını yitirenler arasında da 12 Türk hacı adayı da bulunuyor.