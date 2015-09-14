Mekke’de düşen vinç Alman malı

Liebherr firması sözcüsü, Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Ehingen'den bir

uzmanın hafta sonu Suudi Arabistan'a gittiğini duyurdu. Şirketin yereldeki şubesinden

uzmanların da bölgede olduğu açıklandı. Kazanın aydınlatılmasının haftalar sürebileceği

belirtiliyor. Uzmanların kazanın nedenlerini Suudi Arabistan makamlarıyla işbirliği içinde

araştırdığı kaydediliyor.

Ehingen kentinde üretilen LR-11350 tipi vinç, cuma günü şiddetli yağış ve fırtına

nedeniyle devrilmişti. Liebherr sözcüsü vincin Kabe'nin genişletme çalışmaları

çerçevesinde inşaat makinelerini ve çelik taşıyıcıları kaldırmakta kullanıldığını söyledi.

Vincin 1350 ton yük taşıma kapasitesi olduğu belirtiliyor.

Firma sözcüsü, Liebherr'in 2006'dan

beri tüm dünyaya 30 adet benzer tipte vinç

gönderdiğini söyledi. Şimdiye kadar bu modeldeki vinçlerden üçünde kaza yaşandı. “Bu

kazaların hiçbirinde kazanın vincin teknik arızasından kaynaklanmadığını

söyleyebiliyoruz” diyen firma sözcüsü yanlış kullanımların söz konusu olduğunu belirtti.

Sözcü buna örnek olarak Brezilya'da 2013 yılında yaşanan kazayı gösterdi. Sao

Paulo'da dünya futbol şampiyonası çerçevesindeki stadyum inşaatında vinç devrilmesi

sonucunda iki işçi hayatını kaybetmişti.

