Mekke’de düşen vinç Alman malı

Liebherr firması sözcüsü, Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Ehingen'den bir
uzmanın hafta sonu Suudi Arabistan'a gittiğini duyurdu. Şirketin yereldeki şubesinden
uzmanların da bölgede olduğu açıklandı. Kazanın aydınlatılmasının haftalar sürebileceği
belirtiliyor. Uzmanların kazanın nedenlerini Suudi Arabistan makamlarıyla işbirliği içinde
araştırdığı kaydediliyor.
Ehingen kentinde üretilen LR-11350 tipi vinç, cuma günü şiddetli yağış ve fırtına
nedeniyle devrilmişti. Liebherr sözcüsü vincin Kabe'nin genişletme çalışmaları
çerçevesinde inşaat makinelerini ve çelik taşıyıcıları kaldırmakta kullanıldığını söyledi.
Vincin 1350 ton yük taşıma kapasitesi olduğu belirtiliyor.
Firma sözcüsü, Liebherr'in 2006'dan
beri tüm dünyaya 30 adet benzer tipte vinç
gönderdiğini söyledi. Şimdiye kadar bu modeldeki vinçlerden üçünde kaza yaşandı. “Bu
kazaların hiçbirinde kazanın vincin teknik arızasından kaynaklanmadığını
söyleyebiliyoruz” diyen firma sözcüsü yanlış kullanımların söz konusu olduğunu belirtti.
Sözcü buna örnek olarak Brezilya'da 2013 yılında yaşanan kazayı gösterdi. Sao
Paulo'da dünya futbol şampiyonası çerçevesindeki stadyum inşaatında vinç devrilmesi
sonucunda iki işçi hayatını kaybetmişti.