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Dünya

MEKKE'DE DOSTLUK GECESİ MEKKE (A.A)

04 Kasım 2010 20:12

-MEKKE'DE DOSTLUK GECESİ MEKKE (A.A) - 04.11.2010 - Dünyanın dört bir yanından Mekke'ye gelen hacı adayları, Dostluk Gecesinde buluştu. Harem-i Şerif'in de içinde bulunduğu Hicle Mahallesi Muhtarı Mahmut Bin Süleyman Bitar, Kabe'nin yakınında yer alan muhtarlık binası önünde hacı adaylarının birbiriyle tanışması amacıyla Dostluk Gecesi düzenledi. Değişik ülkeleri temsilen 10'ar kişilik gruplar halinde davet edilen hacı adayları, akşam namazından sonra trafiğe kapatılan muhtarlık önündeki alanda bir araya geldi. Çeşitli mezhep, renk ve ırka mensup milletlerin buluştuğu gece, renkli görüntülere sahne oldu.  Hicle Mahallesi Muhtarı Bitar, Hac için Mekke'ye gelen Müslümanların birbiriyle tanışıp, kaynaşması amacıyla bu geceyi düzenlediğini belirterek, hacı adaylarının ibadetlerini rahatça yerine getirmeleri için yapılan çalışmaları anlattı. Türk hacı adayları adına konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi Mekke Kiralama Ekip Başkan Yardımcısı Mustafa Acar, birlik ve kardeşliğe yönelik yapılan organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti ve dünyanın her yerinden gelen Müslümanların kaynaşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Suud hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim ziyafetinin ardından, misafirlere Mekke helvası ve pasta ikram edildi. Davete katılan yüzlerce hacı adayına seccade, tespih, esans ile Kabe'nin fotoğrafları verildi.

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