Mekik çekmek sağlığa zarar mı veriyor?

Düz bir karın bölgesine sahip olmak için mekik çekmek işe yarar mı, yoksa beslenme ve genel egzersiz midir asıl belirleyici olan?

Araştırmacılar mekik çekmenin gerçekten yararlı olup olmadığını tartışıyor. Bu, mekik çekmekten hoşlanmayanlar için iyi haber olabilir.

Mekik konusunda yapılan araştırmalar bu hareketlerin esnekliği ve kas gücünü artırdığını ortaya koyuyor.

Ama karın kaslarını geliştirmek çok daha fazla çaba gerektiriyor. 2011’de ABD’de yapılan bir araştırmada, bir grup günlük olarak karın egzersizleri yaparken diğer grup hiçbir şey yapmamış.

Altı hafta sonunda yapılan ayrıntılı ölçümlerde bu egzersizlerin beli inceltmediği ve karındaki yağ tabakasını azaltmadığı görülmüş.

Birçok sporcu, vücudun merkez gücünü artırmak için yaptığı egzersizlerin bir parçası olarak belli sayıda mekik de çeker. Fakat yapılan araştırmalar, merkez gücün geliştirilmesinin daha iyi atletik performans anlamına gelmeyebileceğini gösteriyor.

Bel fıtığı riski

Kanada’daki Waterloo Üniversitesi’nde omurga biyomekaniği profesörü Stuart McGill yıllardır mekik konusunu inceliyor. Ona göre, mekik çekmek vücuda yarardan çok zarar veriyor.

Laboratuvarda yaptığı araştırmalarda McGill domuz kadavralarına her defasında birkaç saat süreli mekik hareketi yaptırmış, ardından omurları incelediğinde bunun zararını görmüştü. Aynı hareketler insan tarafından yapıldığında omurların sinirlere baskısı nedeniyle bel ağrısı, hatta bel fıtığı oluşabilir sonucuna varmıştı.

Ancak bu sonuçlara katılmayan araştırmacılar, domuzların bel kemiği ne kadar insanınınkine yakın olsa da arada birçok farklılık olduğunu belirtiyor. Ayrıca bu deneylerde binlerce kez eğilme ve bükülme hareketi tekrarlanıyordu. Oysa en sıkı egzersiz programlarında bile insanlar 15 mekikten sonra ara veriyor.

Ama bu bazı incinmelerin olmayacağı anlamına da gelmiyor. 2005’te ABD’de askerler arasında yapılan bir araştırma, iki yıllık fiziksel eğitim programlarında meydana gelen incinme vakalarının yüzde 56’sının mekikten kaynaklandığını gösteriyordu.

Genetik faktör

Ancak kimlerin sırt ve bel sorunlarına daha yatkın olduğu bilinmiyor. Yıllar boyunca günde 30 mekik çeksek de hiçbir sorun yaşamıyor olabiliriz. Bir araştırmaya göre bel kemiğinde birçok sorunun kaynağı omurlarda aşınmadan çok genetik faktörlerle ilgili.

BBCTürkçe'nin haberine göre; 1991’den bu yana Finlandiya, Kanada ve ABD’de ikizler üzerinde yapılan araştırmada, omurlardaki aşınmada genetik büyük bir rol oynuyor. İkizlerden biri ağır kaldırma gerektiren bir işte, diğeri ise daha rahat bir işte çalıştığı halde ikisinde de belkemiğinde herhangi bir sorun ortaya çıkmayabiliyor.

Yani mekik bazı insanlarda sırt ağrısına neden olabilir. Profesör McGill, karın bölgesini güçlendirmek üzere mekik yerine başka egzersizler öneriyor.

Uzmanlar bel kemiğini içeren egzersizlerin her defasında 15 ile başlanıp yavaş yavaş sayısını artırarak en fazla 60 ile sınırlanmasını öneriyor.

Ayrıca yatar pozisyondayken, hatta otururken boyumuz bir miktar uzar ve bu mekiği daha da zorlaştırır ve incinme riskini artırır. Bu nedenle uzun süre oturduktan ya da yattıktan sonra hemen kalkıp mekiğe başlanmaması öneriliyor.