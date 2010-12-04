Meke Gölü kirlilikten köpürdü

T24 - Meke Gölü, küresel ısınma ve yeraltı sularının çekilmesinden dolayı kurumaya başlarken, kirlilikten de suyu köpürüyor. Adacıklar oluşan gölün tabanı da çamurlaşırken, tuz kristalleri ve kırmızı bir renk oluştu.





Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Güler Göçmez, göldeki kirlenmeden dolayı köpüklenmenin oluştuğunu söyledi. Meke Gölü’nün 5 milyon yıl önce volkonik patlamalar sonucu oluşuğunu ifade eden Yrd.Doç.Dr. Göçmez, “İlk patlama ile göl alanı, ikinci patlama ile gölün içindeki volkanik tepe oluşmuş. Yeraltı ve yüzey sularının birikmesi ile göl oluşmuş. Ancak son yıllarda küresel ısınma ve değişen iklim şartları nedeniyle Meke Gölü, beslenenemekte. Yeraltı suları çekilmekte ve suyu besleyen kaynaklar kurumakta. Bölgede yağışın az olması ve buharlaşmanın da yüzde 100’ün üzerine çıkması nedeniyle göl beslenememekte. Gölün su seviyesi azalmaktadır” dedi.



İnsanlar da zarar veriyor

Yrd.Doç.Dr. Güler Göçmez, doğa şartlarının yanı sıra isanların da Meke Gölü’ne zarar verdiğine dikkat çekti. Yrd.Doç.Dr. Göçmez, “Meke Gölü, bakanlık tarafından koruma altına alınmasına rağmen şu anda yapılan herhangi bir önlem yok. İnsanlar rahatlıkla gölün kenarına kadar girip etrafında gezebiliyor. Çevrede piknik yapıyorlar ve çöp atıyorlar. Çevresel kirlilik faktörü had safhalara ulaştı. Bu da Meke Tuzlası’nı olumsuz yönde etkiliyor. Bir an önce giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmalı ve kirletilmemelidir” diye konuştu.



Köpükler kirlilikten

Son zamanlarda gölün çevresinde oluşan köpükleri kirliliğe bağlayan Yrd.Doç.Dr. Güler Göçmez, şunları söyledi: “Meke Gölü’nün jeolojik yapısı ve suyun kimyasını düşündüğümüz zaman böyle bir köpüklenme oluşmaz. Bu kirliliğe bağlı olan bir sorun. Göldeki renk değişimi de bunu göstermektedir. Mutlaka gölün çevresinde kirletici unsurların ortadan kaldırılması gerekiyor. Yine göl çevresindeki giriş çıkışlar kontrol altına alınmalı ve en azından bir bekçi konulmalı. Bölgeye çöplerin atılmaması ve piknik alanlarının oluşturulmaması lazım. Jeolojik doğal yapıyı bozmamak için gölü bir an önce koruma altına almalı. Meke Gölü'nün ‘nazar boncuğu’ olarak değerlendirildiği dönemde tamamı suyla doluydu. Ama son yıllarda şartların değişmesi ile gölün bır kısmında su bulunuyor. Şartlar böyle giderse göl kuruma ile karşı karşıya kalacak. Bir de dış etkenlere karşı önlem alınmazsa Meke Gölü, çöplük haline dönüşecek ve bir doğa harikası mahvedilmiş olacak.”



