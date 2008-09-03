Mekanlarınıza sıcaklık katın

Geri dönüşümlü malzemeler, cam ve ahşap aksesuarlar, doğal ahşap mobilyalar ve elbette mekanlara her zaman sıcaklık katan yeşil. Ev dekorasyonunda yeni trend, çevreden geçiyor.

Büyük yer bitkileri koltuk yanında ve göz hizasında kullanılabilir. Küçük çiçekleri ise daha çok büfe ya da bir konsol üzerine yerleştirebilirsiniz.

Ahşap, cam ve yeşil bir arada çok uyumlu. Biraz hareket katmak için farklı bir malzeme olsa da metali kullanabilirsiniz.

”Doğaya dönüş” düşüncesini, bitkiler ve geri dönüşümlü malzemelerin yanı sıra doğal dokumalar ve renklerle de yakalayabilirsiniz. Örneğin yüzde 100 pamuklu kumaş örtü, yastık ve kılıflar, yeşil tonlarında aksesuarlarla da istediğiniz havayı yansıtabilirsiniz.

Bahar sofrası çiçeksiz olmaz. Saksı seçimlerinizidekoratif olanlardan yana yaparsanız çiçeklerinizi masanızın üstünde de rahatça kullanabilirsiniz.

Yeşil çiçekler ve açık tonlara biraz renk katmak için yapma çiçekler de kullanabilirsiniz. Uzun bitkileriniz için saksı yerine hasır sepetler de çok uygun. Okuma köşenizi yenileyecekseniz beyaz ağırlıklı bir dekorasyon tercih edebilirsiniz. Beyazın huzur veren dinginliği içinde kullanacağınız iri bitkiler, daha canlı ve dikkat çekici durabilir.

Kim demiş banyoda çiçek olmaz diye? Doğal dokuma havlular, yeşil bitkiler, şifalı sabun ve taşlarla banyonuzda keyifli bir spa köşesi yaratabilirsiniz. Dilerseniz kokulu kuru çiçekleri de dekorasyonun bir parçası haline getirebilirsiniz.

Yatak odanızın havasını tazelemek için raflarınıza birkaç çiçek koyabilirsiniz. Bunun için uygun saksılar bulabileceğiniz gibi kullanmadığınız seramik sürahi ya da çay potunu da saksı olarak değerlendirerek farklılık yakalayabilirsiniz.