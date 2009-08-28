Mekanik aslan yeniden yapıldı

Rönesans'ın Floransalı mucit ve ressam dehası Leonardo da Vinci'nin Fransa Kralı I. François'yı eğlendirmek için yaptığı mekanik aslan, 500 yıl sonra yeniden yapılarak yürütüldü



Leonardo'nun (1452-1519) hayatının son üç yılını geçirdiği, Fransa'nın Loire Vadisi Amboise kentindeki halka açık Clos Luce Şatosu'nun müdürü François Saint Bris, aslı yok olan aslanı yeniden yaparak mekanik dizgeyi 500 yıl sonra yeniden işlettiklerini anlattı.

Fransa Kralı I. François (1494-1447), yakın müttefik devletin Padişahı olar ak Kanuni Sultan Süleyman'ın kendisine İstanbul'dan yolladığı keçi sütüyle beslenerek ölümcül hastalığını atlatabilmişti

İstanbul'un fethinden bir yıl önce Floransa'nın Vinçi köyünde doğan Leonardo da Vinci, şaheserleri arasında, Milano Santa Maria Della Grazia Manastırı'nın yemekhanesinde bulunan İsa ve havarilerinin "Son Akşam Yemeği" freskosunun yanında, ilk uçak taslakları, anatomi çalışmaları dahil, İstanbul-Haliç Köprüsü projesi dahi çizmişti.