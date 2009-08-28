T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Mekanik aslan yeniden yapıldı

Leonardo da Vinci'nin Fransa Kralı I. François'yı eğlendirmek için yaptığı mekanik aslan, 500 yıl sonra yeniden yapılarak yürütüldü

28 Ağustos 2009 03:00

Rönesans'ın Floransalı mucit ve ressam dehası Leonardo da Vinci'nin Fransa Kralı I. François'yı eğlendirmek için yaptığı mekanik aslan, 500 yıl sonra yeniden yapılarak yürütüldü

Leonardo'nun (1452-1519) hayatının son üç yılını geçirdiği, Fransa'nın Loire Vadisi Amboise kentindeki halka açık Clos Luce Şatosu'nun müdürü François Saint Bris, aslı yok olan aslanı yeniden yaparak mekanik dizgeyi 500 yıl sonra yeniden işlettiklerini anlattı.

Fransa Kralı I. François (1494-1447), yakın müttefik devletin Padişahı olar ak Kanuni Sultan Süleyman'ın kendisine İstanbul'dan yolladığı keçi sütüyle beslenerek ölümcül hastalığını atlatabilmişti

 İstanbul'un fethinden bir yıl önce Floransa'nın Vinçi köyünde doğan Leonardo da Vinci, şaheserleri arasında, Milano Santa Maria Della Grazia Manastırı'nın yemekhanesinde bulunan İsa ve havarilerinin "Son Akşam Yemeği" freskosunun yanında, ilk uçak taslakları, anatomi çalışmaları dahil, İstanbul-Haliç Köprüsü projesi dahi çizmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24