Meira Zenit'le anlaştı ama...



Meira'nın Zenit'e transferi stoper mevkiindeki oyuncuların sakatlık engeline takıldı. Galatasaray yönetimi Servet, Emre Güngör ve Mehmet Topal'ın sakatlıklarının uzun sürecek olması nedeni ile Zenit'in ısrarlı teklifine olumsuz yanıt verdi.



Galatasaray'ın Kocaelispor'a 5-2 mağlup olduğu maçın öncesinde Rus Kulübü Zenit St Petersburg, sarı kırmzılıların tecrübeli savunma oyuncusu Fernando Meira'yı transfer etmek üzere görüşmek için yetki istedi Galatasaray Kulübü istenilen yetkiyi Zenit'e verirken, Rus temsilcisi Fernando Meira ile masaya oturdu.Galatasaray'da mutsuz olan Meira, bu transfere olumlu bakarak transfer şartlarını Zenit ile görüşmeye başladı.



Ancak Kocaeli karşısında Servet'in ve Emre Güngör'ün yaşadığı ağır sakatlıklar Galatasaray yönetiminin Meira'yı Zenit'e vermekten vazgeçmesine neden oldu.



Galatasaray'ın Turkcell Süper Lig'de oynadığı Konyaspor karşılaşamsının öncesinde bu transfer bir kez daha gündeme geldi. Zenit Kulübü, Fernando Meira için teklifini 7 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Portekizli savunma oyuncusu Konyaspor öğlen saatlerinde Rus Haber Ajansı Itaar Taas, Zenit'in Meira ile her konuda anlaştığını ve Portekizli futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacağını bildirdi.



Zenit'in ve Meira'nın tüm ısrarlarına karşın Galatasaray Kulübü ligde ve UEFA Kupası'ndaki zorluk derecesi yüksek maçları düşünürek bu transfere onay vermedi.



Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Haldun Üstünel, konuyla ilgili çelişkili açıklamar yaptı.Üstünel, önce "Meira'ya hiç bir teklif yok" dedi. Üstünel ardından teklif geldiğini doğruladı ve "şu anda Meria'yı vermemiz söz konusu değil. Bursaspor, Hamburg ve Trabzonspor ile üst üste hayati maçlar oynayacağız. Servet ve Emre Güngör sakat bu mevkide Emre Aşık ve Meira'dan başka futbolcumuz yok. Bu yüzden Meira'yı şu aşamada satmayı düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.