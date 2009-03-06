Meira: Ayrılmaya niyetim yok



Galatasaray'ın Portekizli defans oyuncusu Fernando Meira, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmaya niyeti olmadığını söyledi.



Galatasaraylı futbolcu Fernando Meira, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmaya hiçbir şekilde niyetinin olmadığını bildirdi.



Meira, Alman spor dergisi Kicker'e verdiği röportajda, ''Kulüpten ayrılmak istediğiniz söylentileri oldu. Zenit Petersburg konuşuluyordu'' şeklindeki sözlere karşılık, ''Bu konuda bir şey söyleyemem. Kulüpten ayrılmaya hiç niyetim yok'' dedi.



''Bir daha Türkiye'ye gider miydiniz'' şeklindeki soruya da Meira, ''Tabii ki. Ailem ve ben burada kendimizi çok iyi hissediyoruz. İstanbul hayran kalınacak bir kent, Galatasaray da mükemmel bir kulüp'' karşılığını verdi.



Stuttgart'tan Galatasaray'a gittiği için hiç pişman olmadığını da ifade eden Meira, kupadan elenmelerinin ve ligde 5. sırada bulunmalarının kendisini üzdüğünü, ancak sezonun daha uzun olduğunu ve ligde daha yukarlarda yer almak için her şeyi yapacaklarını kaydetti.



Meira, ligde liderin 5 puan gerisinde olduklarını ve UEFA Kupası'nda da yer aldıklarını, başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.



''Galatasaray Hamburger SV karşısında turu geçebilir mi'' şeklindeki bir soru üzerine de Meira, UEFA Kupası'nı kazanmak için favori olmadıklarını, ancak eleme usulü oynanan maçlarda her şeyin olabileceğini, bu karşılaşmalarda günlük formun ve şansın önemli olduğunu ifade etti.



Meira, yeniden önemli sakatlıklar olmadığı sürece Hamburger SV'ye karşı turu geçme konusunda şansları bulunduğunu kaydetti.



Galatasaray'da görevine son verilen teknik direktör Michael Skibbe'nin büyük bir kişiliğe sahip ve iyi bir teknik direktör olduğunu belirten Meira, teknik direktör Bülent Korkmaz'la da iletişimini, takımda Almanca bilen arkadaşları sayesinde iyi bir şekilde sağladığını açıklamalarına ekledi.



