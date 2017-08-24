'Mein Schiff 2', 8'inci kez Bodrum'da

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın turizm ilçesi Bodrum\'a sezon içerisinde 8\'inci kez demir atan yolcu gemisi \'Mein Schiff 2\', ilçeye 2 bin 157 turist getirdi.

Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi\'ne demirleyen Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki yolcu gemisi \'Mein Schiff 2\', bu sezon ilçeye 8\'inci seferini gerçekleştirdi. Çoğunluğu Alman 2 bin 157 turisti, kente taşıdı. Gemiden inen turistlerin bazıları genellikle ilçe merkezinde gezmeyi, günlük tekne turlarıyla mavi yolculuğa çıkmayı tercih ederken; bazıları ise alışveriş yapıp ilçedeki bazı tarihi yerleri ziyaret etti. Bazı turistler, Bodrum\'un manzarası karşısında hatıra fotoğrafları da çektirmeyi ihmal etmedi. İçerisinde 809 personel olduğu ve Yunanistan\'ın Mikonos Adası\'ndan geldiği öğrenilen geminin akşam İtalya\'nın Katanya şehrine gitmek üzere Bodrum\'dan ayrılacağı belirtildi. Yolcu gemisinin 4 kez daha Bodrum\'a demir atacağı belirtildi.

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