-MEHTERDE "GERİ ADIM" YOK ÇORUM (A.A) - 16.09.2010 - Dünyanın ilk ve en eski alaturka ordu bandosu olarak bilinen Mehter Takımına özgü bir stil olduğuna inanılan yürüyüşün, sanıldığı gibi ''iki ileri, bir geri'' şeklinde olmadığı bildirildi. İlk Türk Devleti Hunlar zamanındaki adı ''Tuğ'' olan ve vurmalı ve nefesli sazlardan oluşan askeri mızıka okulunun ismi Osmanlı Devleti Padişahı Fatih Sultan Mehmet döneminden sonra Mehter Takımı olarak değiştirildi. Türk savaş tekniğinin vazgeçilmez unsuru olan askeri müziğin amacı, çok uzaklardan duyulan ve gitgide yaklaşan gök gürültüsüne benzer yabancı bir müzmin sesiyle düşmanın moralini bozup savaşacak güç bırakmamak, düşmanı teslim almak suretiyle harbi en kısa zamanda bitirmek ve böylece bir bakıma insan kıyımını önlemektir. Yüzlerce yıllık mehter geleneği Anadolu'nun birçok bölgesinde olduğu gibi Çorum Belediyesi Mehter Takımıyla yaşatılarak geleceğe aktarılıyor. Uzun yıllardır Mehterbaşı olarak görev yapan Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Mehterbaşı Selahattin Delice, yaptığı açıklamada, 30 kişinin yer aldığı mehter takımına seçilen kişilerin nota ve makam bilgisi olmasına özen gösterdiklerini belirtti. Delice, mehter takımının uzun yılların birikimini taşıdığını, bu nedenle çok önemli olduğunu dile getirdi. -''RAHİMALLAH VE KERİMALLAH'' YÜRÜYÜŞÜ- Mehter takımı olarak kendilerini en çok rahatsız eden konulardan birinin ''Mehter adımı''nın yanlış anlaşılması olduğunu ifade eden Delice, mehter geleneğinde ''iki ileri, bir geri'' diye bir adımın olmadığını ileri sürdü. Delice, Mehter takımı yürüyüşü ise ''Yürüyüşlere daima 'besmele' ve sağ ayakla başlanır. Yürüyüş yapılırken her üç adımda sağa ve sola dönülüp selam verilir. Bu mehter takımının sağa ve sola 'Rahimallah ve Kerimallah' manasına gelen selamlama yürüyüşüdür. Yürüyüşlerde geri adım atılmaz, daima ileri gidilir'' şeklinde tanımladı. Mehter takımında tab (davul), kös, nakkare, zil, trompet ve zurnanın yer aldığını anlatan Delice, mehter takımı enstrümanlarının ''kaç katlı'' olduklarına göre değiştiğini söyledi. Belediyenin mehter takımının üç katlı olduğunu ifade eden Delice, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Mehteran Bölüğü'nün ise dokuz katlı olduğunu ve Türkiye'nin en büyük mehteran bölüğü unvanına sahip olduğunu kaydetti. Delice, repertuvarlarında 20'nin üzerinde eserin yer aldığını ve bunların arasında Türk halk ve sanat müziği eserlerinin de olduğunu sözlerine ekledi.