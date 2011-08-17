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Yaşam

Mehteran Birliği Apollon'un konuğu oldu MANAVGAT (A.A)

17 Ağustos 2011 03:17

-Mehteran Birliği Apollon'un konuğu oldu MANAVGAT (A.A) - 16.08.2011 - Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki Mehteran Birliği, 11. Uluslararası Side Kültür ve Sanat Festivali kapsamında konser verdi. Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side beldesindeki tarihi Apollon Tapınağı'nda gerçekleşen gösteri, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlendi. Tarihi mekandaki konser sonunda izleyiciler, topluluğu uzun süre ayakta alkışladı. Konserin ardından Side Belediye Başkanı Abdülkadir Uçar ve Side Kültür ve Sanat Festivali Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı, mehteran birliği üyelerine çiçek verdi. Başkan Abdülkadir Uçar, gösteriden çok etkilendiklerini söyledi. Festival, 17 Eylül'de sona erecek.

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