Mehter Takımı-Kızılordu Korosu kolkola!

Dünyanın en eski askeri bando takımı olan Mehter Takımı ile 1973 yılında kurulan Rus Kızılordu Korosu, Kremlin'de dostluk ve barış için birlikte sahne aldı.Mehteran Takımı ve Kızılordu Korosu, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Rusya Kültür Bakanlığı arasında yapılan anlaşma uyarınca bu yıl Rusya'da yapılan "Türk Kültür Yılı" etkinlikleri çerçevesinde ikinci defa aynı sahneyi paylaştı.Rusya'nın simgesi olan Kremlin Sarayının 6 bin kişilik konser salonunda Mehter takımını Mehter Başı Kürşat Tuncay, Kızılordu Korosunu da Şef Viktor Yeliseev yönetti."Birlikte Dostluk Konseri" adı verilen Serkan Çağrı Grubunun aynı sahneyi paylaştığı Kızılordu ve Mehter Topluluğunun ilk etkinliği, 18 Ekimde Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılmıştı. Aynı konser, Rusya 22 Ekimde Rusya'nın Krasnodar kentinde tekrarlanacak. Türk ve Rus milli marşlarının söylenmesinin ardından başlayan konserde Mehter Takımı ve Kızılordu Korosu, "Suzinak Peşrev, Nihavent Longa, Hicaz Hümayun Peşrev, Kutlama, Ceyranım Gel Gel, Genç Osman, Yine Bir Gülnihal, Ceddin Deden ve Kalinka" adlı eserleri birlikte seslendirdi.Konserde Mehter Topluluğu, "Mehter Vuruyor Marşı, Estergon Kal'ası, Tavas Zeybeği, Ney Taksim - Salat-ı Ümmiye (Sema Grubuyla birlikte) ve Katuşya" şarkılarını tek başına icra etti.Kızılordu Korosunun solo olarak "Hekimoğlu" parçasını seslendirdiği konserde, Kızılordu Kafkas Oyuncuları ve bale ekibinin yanı sıra Karadeniz Halk Oyunları Ekibi de sahne aldı. Program, Mehter Takımı ve Kızılordu Korosunun "Kahve Yemenden Gelir" şarkısına yaptığı düetle son buldu.Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı, konser öncesinde yaptığı konuşmada, Türk ve Rus askeri bandolarının barış ve dostluk konseri vereceğini belirterek, "Bundan insan ömrü için çok fazla sayılmayacak bir süre önce Mehter Takımı ile Kızılordu Orkestrasının bir arada konser verebileceği kimsenin aklına bile gelmezdi. Herhalde çok iyi bir konser olacak" diye konuştu.Konserin çok kısa bir süre içinde hazırlandığını ve yeterince duyurulamadığını ifade eden Akıncı, "Birtakım güçlüklüklerden dolayı bunu fazla duyuramadık. Ancak ileride yapılacak konserleri daha fazla sayıda Moskovalının izleyeceğini ümit ediyoruz" dedi.TBMM Rusya Dostluk Grubu Başkanı Salih Kapusuz da yaptığı konuşmada, 2008 yılının Rusya'da Türkiye Kültür Yılı olarak kutlandığını belirterek, kültür yılı çerçevesinde bir çok etkinliğin yapıldığını ve bunlardan en önemlisinin de Türk Mehter Takımı ve Kızılordu Bandosunun birlikte verdiği konser olduğunu söyledi.Türkiye'nin ilişkilerinde Rusya'nın önemli bir yeri işgal ettiğini belirten Kapusuz, "İki ülke halkının birbirlerini daha yakından tanıması ve kültürlerini öğrenmesi her türlü ilişkilere katkı sunmaktadır. Diplomatik ilişkilerimizin 500 yılı aşan bir tarihi var. 1990'lı yıllarda başlayan siyasi ve kültürel ilişkilerimiz bugün daha da artmış ve bu yönde tüm çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu konser de tarihe kendini kaydedecektir ve Rus halkı Türkleri daha fazla sevecektir" dedi.Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'da Türk-Rus Dostluk Grubu Başkanı İldar Gilmutdinov da yaptığı konuşmada, konserin bir kısmını Kazan'da izleyebildiğini belirterek, "Böylesine nadide bir gösteriyi burada bir kez daha izleme şansına sahip oldum. Bugünkü konserin Türk kültürüne daha da yaklaşmamızı sağlamasını, daha fazla ilgi uyandırmasını, ikili ilişkilerin gelişmesine daha fazla katkıda bulunacağını ümit ediyorum" diye konuştu.