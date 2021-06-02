Mehraj Mahmudov dünya turu maceraları ile ilgileri üzerine topluyor

Dünyada 200 ülkeye seyahat eden ve dünya çapında profesyonel gezginlerin resmi sıralama listesinde yer alan tek Azerbaycanlı gezgin ve iş insanı Mehraj Mahmudov oldu. Paylaştığı fotoğraflar ve bilgilerle bizi adeta dünyanın en ücra ülkelerine götüren Mehraj Mahmudov ile tanışmaya karar verdik.

İlk ziyareti Eski Alman Demokratik Cumhuriyeti'ne 1991 yılında bir Alman öğrenci arkadaşının daveti üzerine olan Mahmudov daha sonra diğer ülkelere yelken açtı. Böylece seyahat etmek, hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Kuzey Kutbu gezisi sırasında, Arktik Okyanusu'nda bile yüzdü. Herkesin 3 metrelik buzun kırılmasından sonra ortaya çıkan dondurucu suda yüzecek kadar şanslı olmadığını söylüyor.

Gezgin Mahmudov ekvatoru 25 kez geçti. Şimdiye kadar 5.000 uçuş yaptı. Antarktika'ya kadar gitti.

Mehraj Mahmudov aşırı bölgelere seyahat etmeyi tercih ediyor. Azerbaycan bayrağını gittiği her yere diktiğini söylüyor. Hatta Kuzey Kutbu'na giden bir nükleer buz kırıcıya Azerbaycan bayrağını astı.







Dünyanın 200 ülkesini ziyaret eden Mehraj Mahmudov, birkaç yıl içinde tüm ülkelere ayak basmış olacak.

Mehraj Mahmudov 26 Mart 2021'de “Travellers Century Club” tarafından, sadece 200'den fazla ülkeye seyahat etmiş kişilere verilen "Gold Membership Card" ile ödüllendirildi.

Mehraj Mahmudov'u Instagram ve Facebook hesaplarını takip edebilirsiniz.

Instagram: @mehraj.mahmudov

Facebook: Mehraj Mahmudov