Mehmet'in 'yıldızı' parladı



Lider Sivasspor'un golcü oyuncusu Mehmet Yıldız, ara transfer döneminin en gözde isimleri arasında yer alıyor.





Attığı 11 golle takımı Sivasspor'un başarısında büyük pay sahibi olan kaptan Mehmet Yıldız, ara transfer döneminde ismi en fazla konuşulan oyuncuların başında geliyor. Gol krallığı yarışında, 14 gollü Galatasaraylı Milan Baros'un ardından 11 golle ikinci sırada bulunan milli futbolcuya, yurt içi ve yurt dışından birçok kulübün talip olduğu belirtiliyor.



Sivasspor'un gol yollarındaki en etkili silahı olan ve takımının en istikrarlı isimlerinin de başında gelen Mehmet'i, Turkcell Süper Lig'in güçlü ekiplerinin yanı sıra Belçika ve Rusya'dan bazı takımların istediği ifade ediliyor.



Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, basın sözcüsü Fikret Ünsal, teknik direktör Bülent Uygun ve milli futbolcu Mehmet Yıldız, son haftalarda yaptıkları açıklamalarda, sürekli olarak herhangi bir kulüpten resmi bir teklif olmadığını belirtiyor.



Başta başkan Otyakmaz olmak üzere kulübün yetkilileri yaptıkları açıklamalarda, kendilerinin de şampiyonlukta iddialı olduklarını, bu nedenle Mehmet'i ve transferde ismi geçen diğer oyuncularını kadroda tutmak istediklerini ifade ediyor.



Bu açıklamalara rağmen, Sivasspor yönetimi, ara transfer döneminde Sivasspor'un ve futbolcunun menfaatine bir teklif gelmesi durumunda değerlendirmeye alacaklarını da ifade ederek transfer için açık kapı bırakıyor.



Lider Sivasspor'da, Mehmet'in yanı sıra Musa Aydın, Sezer Badur, Abdurrahman Dereli başta olmak üzere birçok futbolcunun ismi ara transfer döneminde bazı kulüplerle anılıyor.



Anadolu'nun şampiyonluk umudu olan Sivasspor'un, transferin gözdesi olan bu yıldız isimlerini kadrosunda tutup tutmayacağı merak ediliyor. Şampiyonluğu kovalayan Yiğidolar'ın, sezonun ikinci yarısında, mevcut kadroyu koruyup, yeni isimleri kadroya dahil etmesi de bekleniyor.

