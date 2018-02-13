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Yaşam

Mehmetçik Vakfı, Zeytin Dalı şehidine haciz isteyen avukatın bağışını kabul etmedi

Avukat Emine Gün, şehit Musa Özalkan'a haciz talebinin ortaya çıkmasının ardından Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmuştu

13 Şubat 2018 03:29

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat Emine Gün'ün Mehmetçik Vakfı­’na yaptığı18 bin liralık bağışı kabul edilmedi.

Astsubay Musa Özalkan'ın Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulması talep edilmişti. Adalet Bakanlığı, haciz talebini gerçekleştiren Avukat Emine Gün hakkında suç duyurusunda bulunurken, icrayı başlatan personel hakkında da inceleme başlattı. Serkan ve eşi Züleyha Saçan çiftinin avukatı Emine Gün, yaptığı açıklamada icra yenilemesinin, davacı çiftinin talebi üzerine yapıldığını, kendisi ile ilgili bir durumun söz konusu olmadığını söyleyerek, aldığı 18 bin lira avukatlık vekalet ücretini bugün Mehmetçik Vakfı´na bağışlamıştı.

Mehmetçik Vakfı’ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın icrası sırasında ilk şehidimiz olan Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan adına, 2009'da karıştığı trafik kazasından dolayı başlatılan icra takibi sebebiyle şehadet sonrası aziz şehidimizin emekli ikramiyesinden avukatlık vekalet ücreti olarak kesilen ve karşı tarafın avukatı Emine Gün tarafından vakfın internet sayfası üzerinden, kredi kartından 12 Şubat'ta saat 13.48'de, şehidimiz adına vakfımıza bağış olarak yatırılan 18 bin liranın, Mehmetçik Vakfı tarafından kabulü uygun bulunmamış ve aynı gün saat 17.08'de bağışı yapan şahsın kredi kartına iade edilmiştir."

 

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