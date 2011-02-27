Mehmetçik 'görünmez' oldu

T24 - Türk mühendisler, savunma sanayinde bir hayali gerçekleştirdi. Güneydoğu Anadolu'daki birliklerde görevli, terörle mücadele eden Türk askeri görünmez oldu.





Sabah'ın haberine göre, Mehmetçik, Türk mühendislerin geliştirdiği yeni nesil görünmez üniformalar sayesinde termal kamera ve dürbünlerle görülemeyecek

Tamamen Türk mühendisler tarafından üretilen "Gümüş" görünmez kumaşlar sayesinde Mehmetçik, uydu ya da radarlar tarafından tespit edilemeyecek. Hayalet üniformalar, geçen yıl itibariyle envantere girmeye başladı.



Gece kullanılacak

TSK'nın gece harekatlarında kullanılacak yüzde 99.9 saf gümüşten üretilen hayalet üniformalar, düşman unsurlar tarafından yer belirlemek için kullanılan termal kamera ve gece görüş dürbünlerine yakalanmıyor. Bu teknolojiyle gece harekatlarının başarısı 2 katına çıkacak. Gümüş kumaş, radyasyonun etkilerinden korunmak için sivil hayatta da kullanılıyor. Ceket ya da gömleklerin vücuda değen kısmına yerleştirilen Tex-Therm kumaş, özellikle cep telefonunun yaydığı radyasyon dalgalarının vücut ile temas etmesini engelliyor. Tex-Therm teknolojili kumaşlar alev geciktiricilik özelliği sayesinde, yanmaya karşı da dayanıklı, ayrıca zararlı haşerelere karşı korunmalı olması



Sırada nesneler var

Görünmez elbiseyi üreten Öztek firması, 8 yıldır bir başka proje üzerinde çalışıyor. Hacettepe Üniversitesi ile ortak yürütülen "Gizlem ağı" projesi nesnelerin de görünmez kılınmasını hedefliyor. "Gizlem ağı", nesnelerin şeklini değiştirerek göz yanılsaması sağlıyor. Örneğin bir tank, ağaç olarak görünüyor. Askeri araçlar, radarlar tarafından tespit edilemiyor. Multispektral Kamuflaj adı verilen teknoloji ABD, Almanya ve Fransız ordularında da kullanılıyor.



