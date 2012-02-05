-Mehmetçik Bosna'ya el uzattı SARAYBOSNA (A.A) - 05.02.2012 - Son yılların en etkili kar yağışının görüldüğü Bosna-Hersek'te başkent Saraybosna'da kapanan yollar Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) bünyesinde görev yapan Mehmetçikler tarafından temizleniyor. Balkanları etkisi altına alan yoğun kar yağışı, özellikle Bosna-Hersek'te hayatı adeta durdurdu. Kar yağışından en fazla etkilenen kentlerden biri olan ve çoğu yolların kapalı olduğu başkent Saraybosna'ya en anlamlı yardım eli Mehmetçik tarafından uzatıldı. EUFOR'un Butmir'deki kampında görev yapan Türk birlikleri, başkent Saraybosna'nın parlamento binası önünden itibaren kapanan tramvay yolunun açılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 metreyi aşkın karları kürekleriyle temizleyen Mehmetçiklere, yoldan geçen vatandaşlar alkışlarla destek vererek sevgi gösterisinde bulundu. Saraybosna Kanton Başbakanı Fikret Musiç de Türk askerlerini çalışma yaptığı yeri ziyaret ederek, kendilerine Saraybosna halkı adına teşekkür etti. Askerlerle tek tek tokalaşan Musiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böylesi zor bir durumda Türk askerinin yanlarında olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.