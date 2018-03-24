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Mehmetçik, Afrin'de sivillere sıcak yemek dağıttı

SURİYE, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri, İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan mobil aşevinde sivillere sıcak yemek dağıttı

24 Mart 2018 15:02

SURİYE, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri, İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan mobil aşevinde sivillere sıcak yemek dağıttı.
İHH İnsani Yardım Vakfı, terör örgütü PYD/PKK\'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde kurduğu aşevinde günde 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Afrin merkezinde güvenliği sağlayan ve patlayıcı taraması yapan Mehmetçik, İHH\'nın mobil aşevinde sivillere sıcak yemek dağıtımı da yapıyor. Afrinli siviller, kendilerini teröristlerden kurtardıktan sonra sıcak yemek ikramında bulunan askerlere teşekkür etti.

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