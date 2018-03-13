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Mehmetçik, 40 kaçağı donmak üzereyken kurtardı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE,(Van)- (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde İran sınırını geçmeye çalışan Afganistan ve Bangladeş uyruklu 40 kaçak, donmak üzereyken askerler tarafından kurtarıldı

13 Mart 2018 18:09

Engin ERTÜRK/BAŞKALE,(Van)- (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde İran sınırını geçmeye çalışan Afganistan ve Bangladeş uyruklu 40 kaçak, donmak üzereyken askerler tarafından kurtarıldı.
Türkiye-İran sınırının güvenliğini sağlayan Başkale 6. Hudut Tabur Komutanlığı\'na bağlı Sarısu Hudut Bölüğü ekipleri, termal kameralarla keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında Sarısu Mezrası\'nda bir grubun yurda izinsiz girdiğini fark etti. Operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle bölgedeki bir vadide mahsur kalan Afganistan ve Bangladeş uyruklu 40 kaçağı, dondurucu soğukta 3 saat süren çalışmanın ardından kurtardı.
Ekipler, donmak üzere olan kaçakçıları,sağlık kontrolü için Başkale Devlet Hastanesi\'ne getirdi. Sağlık kontrolünün ardından kaçaklar, Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi\'ne gönderildi. Buradaki işlemlerinin ardından Afganistan ve Bangladeş uyruklu kaçakların, sınır dışı edileceği belirtildi.

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