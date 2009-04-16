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Mehmetçiğin K. Irak günleri

TSK'nın, 21 Şubat 2008'de Kuzey Irak'taki PKK’ya yönelik gerçekleştirdiği ‘Güneş Operasyonu’ndan yeni görüntüler ortaya çıktı.

16 Nisan 2009 03:00

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 21 Şubat 2008'de Kuzey Irak'taki PKK’ya yönelik gerçekleştirdiği ‘Güneş Operasyonu’ndan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bugüne kadar sadece Genelkurmay’ın verdiği fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Kanal D’nin yayınladığı ve ortaya çıkan son görüntülerde ise Güneş Operasyonu’ndan birliklerine dönen askerler kameralara yansıyor. Mehmetçik, yurda dönerken marşlar söyleyip, zafer nidaları atıyor. Komutanlar, komandoları çiçeklerle karşılıyor.

İşte 'Güneş Operasyonu'ndan görüntüler - VİDEO

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