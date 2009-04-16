Mehmetçiğin K. Irak günleri

Bugüne kadar sadece Genelkurmay’ın verdiği fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Kanal D’nin yayınladığı ve ortaya çıkan son görüntülerde ise Güneş Operasyonu’ndan birliklerine dönen askerler kameralara yansıyor. Mehmetçik, yurda dönerken marşlar söyleyip, zafer nidaları atıyor. Komutanlar, komandoları çiçeklerle karşılıyor.