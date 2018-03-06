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Mehmetçiğe özel işlemeli semaver

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da semaverlere 53 yıldır Danişment, Selçuklu ve Osmanlı motifleri işleyen Mustafa Sofu (63), Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlere karşı mücadele eden Mehmetçiğe özel yapımına başlad

06 Mart 2018 14:27

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da semaverlere 53 yıldır Danişment, Selçuklu ve Osmanlı motifleri işleyen Mustafa Sofu (63), Suriye\'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda teröristlere karşı mücadele eden Mehmetçiğe özel yapımına başladığı semaveri, göndereceğini belirtti.
Amasya’da, bakırdan yaptığı semaverlere Danişment, Selçuklu ve Osmanlı motiflerinin yanında kentin tarihi ve turistlik mekanlarını da işleyen Mustafa Sofu, PKK/PYD\'li teröristlere yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik için semaver hazırlamaya başladı. Sofu, dinlenme zamanlarında çay içmeleri için ön tarafına Hz.Muhammed tuğrasını, arka tarafına ise Türk Bayrağı işleyerek hazırladığı semaveri, Mehmetçiğe gönderecek.
Baba sanatı olan mesleğini 10 yaşından beri yaptığını belirten Mustafa Sofu, \"10 yaşından beri baba sanatı, bakır el sanatını bugünlere kadar getirdim. Meslek yaşamım boyunca Amasya’nın turistlik değerleri olan yapıtları ve onlardaki rölyef bezemeleri bizim örf adetlerimize bağlı kalmak şartıyla hat sanatının mükemmel eserlerini bakıra aktarmaya çalıştım. Üzerine motifler işlediğim semaverleri, hem yerli vatandaşlarımız hem de Avrupa\'dan gelen gurbetçilerimiz için hazırladım. Ata yadigarı bu sanatın unutulmaması için çaba sarf ediyorum” dedi.
Afrin’de teröristlerle mücadele eden askerler için özel motifli semaver hazırlıdığını ifade eden Mustafa Sofu, şunları söyledi:
“Bu semaveri devletimizin bekası, can güvenliğimiz ve namusu Ekber için Afrin’de göğüs göğüse savaşan aslan Mehmetçiklerimize dinlenme anında kullanabilmeleri için yapmaya çalışıyorum. Semaverin ön kısmında rölyef olarak tuğra şeklinde Muhammed ismi ve arka yüzeyine de Mehmetçiğimiz ve Türk bayrağı rölyefini işliyorum. 10 gün içinde tamamlayacağım. İnşallah Mehmetçiğimizde teröristlerin kökünü kazıyacak. O zaman gönül rahatlığıyla ülkemizde huzur, barış olacak. Ve dinlenme anında da bu semaverden çay içecekler. Bizim ordumuz ölümden korkmayan, ölümü korkutan Türk milletinin ordusudur. Peygamber ocağıdır. Biz onlara hiçbir şey yapamazsak, dua edelim. Muhakkak başaracaklar. Çünkü biz yedi düvelle savaştık, İstiklal ve Kurtuluş savaşlarında bin bir yoklukla savaştık. Şimdi ise lojistik desteği var, morali var, arkasında dua eden 80 milyon Türk insanı var. Muhakkak başaracaklar.”

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