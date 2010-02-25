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Yaşam

Mehmet Yüzbaşıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Citibank Hazine Operasyonları Bölüm Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu (44) yaşamını yitirdi.

25 Şubat 2010 02:00

T24 - 24 Şubat Çarşamba günü yaşamını yitiren Citibank Hazine Operasyonları Bölüm Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu (44) son yolculuğuna uğurlandı.




Yaklaşık yedi yıldır kanser tedavisi gören Yüzbaşıoğlu, çarşamba akşamı Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

10 Ekim 1966'da Aydın'da doğan Mehmet Yüzbaşıoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Yüzbaşıoğlu, mesleğe başladığı Citibank'ta Hazine Operasyonları Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Meltem Yüzbaşıoğlu ile evli olan Yüzbaşıoğlu, Fem Yüzbaşıoğlu'nun (8) babasıydı.

Yüzbaşıoğlu için Erenköy Galippaşa Camisi'nde ikindi namazının (25 Şubat 2010) ardından cenaze namazı kılındı. Yüzbaşıoğlu'nun naaşı daha sonra götürüldüğü Çekmeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mehmet Yüzbaşıoğlu, ailesinin yanı sıra başta Citibank ve Deutschebank'tan olmak üzere finans dünyasından çok sayıda meslektaşı, Mülkiye'den arkadaşları ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

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