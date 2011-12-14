Mehmet Yılmaz: Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’na hazırlık mı?

T24 -

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’na hazırlık mı?

Mehmet Yılmaz'ın "Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’na hazırlık mı?" başlığıyla yayımlanan (14 Aralık 2011) yazısı şöyle:YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, görevini Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’ya devretti.



Görevini iyi yaparak tamamlamış insanların huzuru içinde! “Tamamlayamadığım tek konu üniversitelerde kalite güvencesi” diyor ama o kadar kusur artık kadı kızında da olur!





Üniversiteler, halen yüksek lise olmaktan ileri gidememiş, akademik özgürlükler genişletilememiş, tıp fakülteleri öğrenim yapamaz hale getirilmiş, üniversite hocalarının özlük hakları düzeltilememiş, kimin umurunda!





Özcan, Cumhurbaşkanı’na Köşk’te danışmanlık da yapacakmış, tam maaşlı emeklilik hayatında kendisine mutluluklar dilerim.





Yeni başkan Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya da “üniversitedeki yapılandırmanın süreceğinden” söz ediyor.





Üniversitenin nasıl bir “yapılanma” içinde olduğu kimse için sır sayılmaz. Siyasi kadrolaşma aynen devam edecek demektir, vatana millete hayırlı olsun.





Prof. Dr. Çetinsaya sıradan bir kişilik değil. Kendisi aynı zamanda bir yandan “cemaatin” gazetesinde yazılar yazıyor, diğer yandan “cemaatin” kurduğu vakıflarda etkin bir üye konumunda.

Yani “cemaat” ile AKP’nin arasının açılmakta olduğu ile ilgili söylentiler bu örnek olayla doğrulanmamış da oluyor.





Kim bilir, belki de her şey Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığına geçeceği planları üzerine şekilleniyordur.





Şu anda tek başına “cemaatten” daha güçlü olan Erdoğan’ın “yetkisiz Cumhurbaşkanlığı” dönemine yönelik bir ön hazırlık!





“Komplo teorileri” üretmek konusunda malum şahıslar kadar başarılı değilim, ama onlar da bu işlere bulaşmak istemezler. “Dokunan yanıyor” çünkü!





