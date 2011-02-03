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Mehmet Yılmaz: Başbakan o çocuktan özür dilemeli

Erdoğan, ilköğretim ve liselerin sömestr tatili öncesi Ağrı'daki bir okulda katıldığı karne dağıtımı sırasında "Sömeyye Işık"ın adın&

03 Şubat 2011 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ilköğretim ve liselerin sömestr tatili öncesi Ağrı'daki bir okulda katıldığı karne dağıtımı sırasında "Sömeyye Işık"ın adının ve "Gülten Çakal"ın soyadının değiştirilmesini istedi. Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Yılmaz, Başbakan'ın bu davranışı için "dediğim dedik" tipi otoriter yönetici davranışı olduğunu vurgularken, "Bir insanın, Başbakan da olsa, bir çocuğun gururu ile böyle oynamaya hakkı var mıdır?" diye sordu.

Mehmet Yılmaz'ın Hürriyet gazetesinde "Başbakan, o çocuktan özür dilemeli" başlığıyla yayımlanan (2 Şubat 2011) yazısı şöyle:


Başbakan, o çocuktan özür dilemeli

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı’da öğrencilerin karnelerini dağıtmış.

Öğrencilerin ismini okurken “Sömeyye Işık” isimli bir öğrenciye şunu söylemiş: “Benim kızımın adı da Sümeyye. Ama ö ile yazılmıyor. Doğrusu Sömeyye değil, Sümeyye’dir, düzeltin!”

Tabii nüfus kaydı “düzeltin” demekle düzelmiyor! Çocuğun ailesi bu iş için gerekli avukat parasını vs nereden bulur, orası da artık onların bileceği şey, ama emir büyük yerden! Kanunlarımızda “yetkili makamın emrine uymamak” gibi bir suç da var, ben hatırlatayım!

Aynı törende Başbakan’ın yaptığı bir başka iş var ki hiç yakışık almadığını söylemeliyim.

Erdoğan, karneleri dağıtırken Gülten Çakal isimli öğrencinin sadece adını okumuş. “Bu soy isim hiç iyi değil, değiştirsin soy ismini” talimatını da vermeyi ihmal etmemiş!
Söz konusu çocuk, ilköğretim okulunun 7. sınıf öğrencisi.

Dedesinin, babasının, tüm ailesinin bugüne kadar sahip olduğu, kendisinin gururla taşıdığı soyadının “hiç de iyi olmadığını”, ülkeyi yöneten insanın ağzından duyuyor!

Bu çocuğun nasıl bir travma yaşayabileceğini Başbakan hiç düşündü mü acaba?

Başbakan ve yanındakiler otomobillerine binip oradan uzaklaştıktan sonra o çocuğun arkadaşlarının nezdinde ne durumlara düşebileceğini, alaylara muhatap olabileceğini düşündü mü?

Bir insanın, Başbakan da olsa, bir çocuğun gururu ile böyle oynamaya hakkı var mıdır?

Başbakan’a bu yaptığının hata olduğunu söyleyebilecek bir yakını yok, ben söylemiş olayım.

O çocuğu arayıp ailesinden bir özür dilerse doğru bir hareket yapmış olur. Belli ki bir kez daha “amacını aşan bir söz söylemiş” deriz, geçeriz!

Ve şunu da söyleyeyim: Böyle tutum ve davranışlar, seçimle iktidara gelmiş, halkın oyu ile orada duran bir insana yakışmıyor. Böyle davranışlar, “dediğim dedik” tipi otoriter yöneticilerin davranışlarıdır.

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