T24 LogoT24 Logo
Spor

Mehmet Yıldız'a 2 maç ceza

Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sivassporlu futbolcu Mehmet Yıldız'a 2'şer maç ceza verdi.

10 Şubat 2009 02:00


Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sivassporlu futbolcu Mehmet Yıldız ve Denizlisporlu Caner Celep'e 2'şer maç ceza verdi.

Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yapılan toplantının ardından kararlarını açıkladı.

Kurul, yaptığı toplantıda, Fortis Türkiye Kupası'nda 3 Şubatta oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında, rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle Mehmet Yıldız'a 2 maç ceza uygularken, kupada 4 Şubatta oynanan Ankaraspor-Denizlispor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle de Denizlisporlu Caner Celep'i 2 maçla cezalandırdı.

PFDK'nın verdiği öteki cezalar şöyle:

1 maç: Soner Bala (Hatayspor)
30 gün hak mahrumiyeti: M. Şahin Akbay (Hataysporlu yönetici)
45.000 TL: Bursaspor
40.000 TL: Fenerbahçe
5.000 TL: Galatasaray, Sivasspor, İbrahim Dağaşan (Sivassporlu futbolcu)
2.000 TL: Hatayspor

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24