

Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sivassporlu futbolcu Mehmet Yıldız ve Denizlisporlu Caner Celep'e 2'şer maç ceza verdi.



Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yapılan toplantının ardından kararlarını açıkladı.



Kurul, yaptığı toplantıda, Fortis Türkiye Kupası'nda 3 Şubatta oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında, rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle Mehmet Yıldız'a 2 maç ceza uygularken, kupada 4 Şubatta oynanan Ankaraspor-Denizlispor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle de Denizlisporlu Caner Celep'i 2 maçla cezalandırdı.



PFDK'nın verdiği öteki cezalar şöyle:



1 maç: Soner Bala (Hatayspor)

30 gün hak mahrumiyeti: M. Şahin Akbay (Hataysporlu yönetici)

45.000 TL: Bursaspor

40.000 TL: Fenerbahçe

5.000 TL: Galatasaray, Sivasspor, İbrahim Dağaşan (Sivassporlu futbolcu)

2.000 TL: Hatayspor

