Mehmet Yıldız kalıyor



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, yıldız futbolcuları Mehmet Yıldız'a Olympiakos'un 3.5 milyon euro verdiğini, Rus takımlarının geldiğini ama değerini bulmadığı için takımda kaldığını söyledi.



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray'ın yanı sıra Yunanistan'ın Olympiyakos takımı ve bazı Rus takımlarının transfer etmek istediği Mehmet Yıldız'ın ''değerini bulmadığı için'' Sivasspor'da kaldığını bildirdi.



Fortis Türkiye Kupası'ndaki Manisaspor maçı için geldikleri Manisa'da, Uygun, Mehmet Yıldız'ın çok kaliteli bir futbolcu, aynı zamanda çok kaliteli bir insan olduğunu ifade etti.



Başarılı futbolcunun Sivasspor'da mutlu olduğunu kaydeden Uygun, ''Mehmet Yıldız, Sivasspor için çok önemli. Sivasspor'da herkesin bir alternatifi var ve olması gerekiyor. O'nun alternatifini ayarlasak bile Mehmet değerini bulmadığı sürece hiçbir yere gitmeyecektir ve nitekim değerini bulmadığı için de şu an hiçbir yere vermedik. Hatta Olympiyakos 3,5 milyon euo verdi, Rus takımları geliyor, Galatasaray ile de birçok görüşmemiz oldu ama değerini bulmadığı sürece biz Mehmet'i herhangi bir şekilde verme taraftarı değiliz. Sezon sonuna kadar bizde. Sezon sonunda camiaların ve Mehmet'in menfaatleri doğrultusunda karar vereceğiz'' diye konuştu.



MEHMET YILDIZ: BENİM İÇİN TRANSFER DÖNEMİ BİTMİŞTİR



Mehmet Yıldız ise transferine ilişkin görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlandığını öğrendiğini ve artık transfer döneminin kendisi için kapandığını söyledi.



Galatasaray'a transferinin sık sık gündeme gelmesinin kendisini olumsuz etkileyeceği yönündeki değerlendirmelere katılmadığını anlatan Mehmet Yıldız, ''Artık transfer dönemi benim için bitmiştir. Yani Sivasspor'da kalmış bulunuyorum. 'Transfer olacak mı, takımda kalacak mı' gibi problemler olduğu düşünülüyor. Ama inşallah önümüzdeki hafta Galatasaray maçında hiçbir problemin olmadığını Sivasspor'da başarılı olmaya çalıştığımı göstermek istiyorum. Bunu da takım arkadaşlarımın yardımlarıyla hep beraber başaracak güçte olduğumuzu düşünüyoruz. İkinci yarıya iyi başlamak amacındayız. Zorlu bir Galatasaray maçı oynayacağız. O maçta da iyi bir performans gösterip, galibiyet ile ayrıldığımız zaman şampiyonluk şansımızın daha çok artacağını biliyoruz. Biz artık Anadolu'dan bir takımın şampiyon olarak çıkmasını istiyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı.

