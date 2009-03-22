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Spor

Mehmet Yıldız: Hakkımız galibiyetti

22 Mart 2009 02:00


Sivasspor’un golcü futbolcusu Mehmet Yıldız, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, ''3 puanı hak eden taraf bizdik. Ama futbolda yenemiyorsanız, yenilmeyeceksiniz'' dedi. 

Sivasspor'un golcü futbolcusu Mehmet Yıldız, Beşiktaş karşısındaki oyuna bakıldığında 3 puanı hak eden tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Rakibe oranla daha net gol pozisyonlarına girdiklerini ifade eden Mehmet Yıldız, ''Ama futbolda yenemiyorsanız, yenilmeyeceksiniz. Liderliğimizi devam ettirmemiz bir avantaj oldu. Bundan sonraki maçlarda daha iyi oynayıp puanları almaya çalışacağız. Kaybettiğimiz 2 puan için üzüntülüyüz'' şeklinde konuştu.

Mehmet Yıldız, forvette sürekli farklı futbolcularla oynadığının belirtilmesi ve hangisiyle rahat ettiğinin sorulması üzerine, ''Hepsi iyi futbolcular, hepsiyle rahat ediyorum'' dedi.

Sivassporlu futbolculardan Murat Sözgelmez ise rakiplerinin puan kaybettiği haftada maça kazanmak için çıktıklarını belirterek, ''Fakat talihsiz bir gol yedik. Şu anda avantajlı durumdayız. Umarım ligin sonuna kadar bu şekilde devam eder'' diye konuştu.

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