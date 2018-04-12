"Mehmet Topuz, Beşiktaş'ta oynamak istedi; 'Böyle açıklamalar yapma, seni Fenerbahçe'ye verdik' dedim"

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transferi krize neden olan eski futbolcu Mehmet Topuz'un Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye olay transferini yıllar sonra dönemin Kayserispor Sportif Direktörü Süleyman Hurma anlattı.

Hurma, Kayserispor'un eski teknik direktörü Prosinecki ve Galatasaray ve Kayserispor'un eski futbolcusu Amrabat'la ilgili de gündem yaratacak ifadeler kullandı.

Süleyman Hurma, beIN Sports Haber kanalında yayınlanan VIP programına konuştu.

Mehmet Topuz, Arda'dan çok kazanıyordu!

Sözlerine Mehmet Topal'ın transfer sürecini anlatarak başlayan Süleyman Hurma, "Mehmet Topuz'u 6 transfer dönemi yani 3 yıl satmadık. Gökhan Ünal'ı da satmadık. İstanbul'da da billboardlara 'Satmayacağız' diye reklamlar verdik. Satmak istemiyorduk. Mehmet Topuz'la sezon bitince transfer görüşmesi yaptık, Mehmet'e 2 milyon Euro para ödüyorduk, o sırada Galatasaray takımı Arda Turan'a 600 bin Euro ödüyordu. Gazeteler, 'Köle mi çalıştırıyorsun?' diye yazdılar. Galatasaray'da Arda 600 bin Euro'ya oynuyor köle değil ama 2 milyon Euro'ya oynayan Mehmet Topuz köle!" dedi.

Mehmet Topuz'un transfer süreci

Mehmet Topuz ile gerçekleştirdiği görüşmeleri de anlatan Hurma, "Mehmet Topuz, bizden biraz iyileştirme istedi ben de olmayacağını söyledim. Bir gün sonra televizyonu bir açtım, Beşiktaş formasıyla, Beşiktaş'ta oynamak istediğini açıkladı. Sonrasında Mehmet Topuz'u buldum ve 'Böyle açıklamalar yapma, seni Fenerbahçe'ye verdik ve anlaştık' dedim. 9 milyon Euro ve üstüne bir oyuncu alacağız, bu şartlarla anlaştık." diye konuştu.

Tek zarar eden Galatasaray

Amrabat’ın Galatasaray'a transfer sürecini de anlatan Süleyman Hurma, "Gerçekten çok istediler. Amrabat o dönem takımımızda çok iyi oynadı. Galatasaray'dan çok yöneticiler aradı. Abdürrahim Albayrak aradı ve onunla konuştum. Transfer süreci gerçekleşti. Amrabat'tan tek zarar eden kulüp Galatasaray" şeklinde konuştu.

Önder Özen, Prosinecki'yle görüşmek istedi!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yıllarda Robert Prosinecki'yi talip olduğunu da anlatan Hurma, "Dönemin sportif direktörü Önder Özen beni aradı, 'Hocanızla görüşebilir miyiz?' dedi. Ben de 'Hayır' dedim, Önder Özen'de 'Bir görüşsek ne olur?' cevabını verdi. Buna izin vermem, gitmesine izin vermem demekti. 'Siz Beşiktaş'ın gücüyle Prosinecki'yi almak için uğraşabilirsiniz ama ben de vermemek için bütün gücümle uğraşacağım' dedim" açıklamasında bulundu.