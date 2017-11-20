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Spor

Mehmet Topal'ın hırsı ve inancı

Takımı ayağa kaldıran etkenler arasında tecrübeli oyuncunun arkadaşlarına verdiği motivasyon da faydalı oldu İstanbul (DHA) Fenerbahçe hem farklı kazanıp hem de lider ile puan farkını 6'ya indirince moral ve özgüven kazandı

20 Kasım 2017 19:32

Takımı ayağa kaldıran etkenler arasında tecrübeli oyuncunun arkadaşlarına verdiği motivasyon da faydalı oldu

İstanbul (DHA)

Fenerbahçe hem farklı kazanıp hem de lider ile puan farkını 6\'ya indirince moral ve özgüven kazandı.
Sakat ve cezalı oyunculara rağmen sergilenen istekli futbol ve alınan galibiyetin bir çok önemli sırrı vardı.
Birincisi Aykut Kocaman\'ın dönüşü, ikincisi Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin takıma yaptıkları ziyaret ve etkileyici konuşmaları, üçüncüsü Soldado\'nun hırslı çalışması ve formayı istemesi dördüncüsü ise Mehmet Topal\'ın bu takım için varını-yoğunu bir kez daha ortaya koyması.
DAHA FARKLI BİR MEHMET TOPAL
Fenerbahçe\'de uzun bir süredir teknik direktör Aykut Kocaman ile arasında sorun varmış gibi gösterilen Mehmet Topal\'ı sarı-lacivertli taraftarlar  maç öncesi tribünlere çağırarak, tezahüratlar yaparak destek verdiler. 4 hafta sonra ilk 11\'e dönen Mehmet Topal\'ın Sivasspor karşısındaki hırslı ve inançlı oyunu dikkat çekti. Sahada kaptanlık pazu bandı Volkan Demirel\'de yer alırken saha içinde tam anlamıyla kaptan Mehmet Topal\'dı. Tecrübeli oyuncu Josef ile iyi bir ikili olurken, hep öne oynamayı tercih etmesi, takımı öne itmesi, paslaşma trafiğine yardım etmesi, sık sık ileri çıkarak gollük pozisyon da araması takıma olumlu yansıdı. Topal savunma anlamında da kusursuz oynadı. Mehmet Topal rakibin ataklarını zamanında ve yerinde müdahelelerle kesti. Kaçan pozisyonlarda takım arkadaşlarını telkin ederken, önemli müdahelerde bulunan ve rakipten top kapanları da alkışlayarak motive etmeye devam etti. 
 

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