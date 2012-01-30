-Mehmet Topal'ın durumu iyi MADRİD (A.A) - 29.01.2012 - İspanya'nın Valencia takımında oynayan ve Racing maçında girdiği bir pozisyonda rakibiyle kafa kafaya çarpıştıktan sonra hastaneye kaldırılan milli futbolcu Mehmet Topal'ın durumunun iyi olduğu ve hastanede tedbir amaçlı gözetim altında tutulacağı öğrenildi. Valencia kulübü yetkililerinden alınan bilgilerde, maç bitmeden Santander'deki Marques de Valdesilla hastanesine kaldırılan ve kontrolden geçirilen Mehmet Topal'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Bilinci açık olan ve ilk sonuçlar sonrasında sağlıklı gözüken milli futbolcunun tedbir amacıyla sabaha kadar hastanede gözetim altında tutulacağı bildirildi. Valencia kulübü doktoru Joaquin Mas'ın da Mehmet ile birlikte bir süre hastanede kaldığı, ayrıca Valencia kulübü başkanı Manuel Llorente Martin'in de Racing maçının ardından hastaneye giderek, Türk futbolcuyu ziyaret ettiği öğrenildi. Valencia takımı bu akşamki maçın ardından Valencia'ya geri dönerken, Mehmet Topal'ın yarın sabah hastaneden çıktıktan sonra dönmesinin öngörüldüğü belirtildi.