T24 LogoT24 Logo
Spor

Mehmet Topal'ın dönüşü Fenerbahçe'yi zirveye taşıyan önemli unsurlardan birisi 

İbrahim ALİOĞLU, İSTANBUL (DHA)   Süper Lig'in 16'ncı haftasında Kadıköy'de ağırladığı Kardemir Karabükspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle geçen Fenerbahçe, puan durumunda 2'nci sıraya yükseldi

19 Aralık 2017 14:38

İbrahim ALİOĞLU, İSTANBUL (DHA)
 
Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Kadıköy\'de ağırladığı Kardemir Karabükspor\'u ikinci yarıda bulduğu gollerle geçen Fenerbahçe, puan durumunda 2\'nci sıraya yükseldi. Karabük galibiyetinde Aykut Kocaman\'ın vasat geçen ilk yarının ardından ikinci yarı yaptığı dokunuşlarla 3 puan gelirken, maçın öne çıkan iki adamı Mehmet Topal ve Valbuena oldu. Karşılıklı 1\'er gol ve birer asist ile oynayan iki tecrübeli isim Fenerbahçe\'nin zirve yürüyüşüne katkı yaptı. 
TOPAL\'IN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ; 6 MAÇTA 6 GALİBİYET
Fenerbahçe\'nin tecrübeli ismi Mehmet Topal, Süper Lig\'in 10\'uncu hafta mücadelesinde  Kayserispor ile 3-3 berabere sonuçlanan karşılaşmanın 76\'ncı dakikasında Ozan Tufan\'ın yerine oyuna girmiş ve bu maçın ardından da Ankara\'da oynanan 11\'inci hafta karşılaşmasında Osmanlıspor maçı kadrosuna alınmamıştı. Ankara deplasmanında takımıyla birlikte olamayan Mehmet Topal, Fenerbahçe\'nin Süper Lig\'de oynadığı son 5 maçta ve Ziraat Türkiye Kupası\'nda Adana Demirspor ile Kadıköy\'de oynanan ilk maçta forma giydi ve bu maçların 5\'inde 90 dakika, 1 maçta ise 86 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe, bu maçların hepsinden galip ayrılırken ligde oynanan 5 maçta 12 gol attı, kalesinde ise 4 gol gördü. Sarı Lacivertliler, Adana Demirspor mücadelesini ise 6-0 kazandı. Dün oynanan Karabükspor mücadelesinin ilk yarısında gol geciktikçe ve zaman zaman pas hataları oldukça diğer takım arkadaşları gibi ıslıklanan Mehmet Topal sonra alkışlandı. Topal ikinci yarıda bir gol bir asistle oynadığı karşılaşmada takımına galibiyeti getiren önemli isimlerden biri oldu. Maçın 56\'ncı dakikasında Valbuena\'nın kullandığı korner atışında düzgün bir kafa vuruşu yaparak takımını 1-0 öne geçiren Topal, 76\'ncı dakikada ise Valbuena\'ya asist yaparak galibiyetin mimarı oldu. Bu sezon ilk kez gol katkısında bulunan Topal, takımının Süper Lig\'de 2\'nci sıraya yükselmesinde önemli rol oynadı. 

(FOTOĞRAFLI)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ALİOĞLUDHA   Süper LigKadıköyKardemir KarabüksporFenerbahçeKarabükAykut KocamanMehmet TopalValbuenaKarşılıklıMUHTEŞEM DÖNÜŞÜ;MAÇTAGALİBİYET FenerbahçeMehmet Topal Süper LigOzan TufanAnkara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24