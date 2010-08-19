-MEHMET TOPAL'DAN CAMİ YAPIMINA BAĞIŞ MALATYA (A.A) - 19.08.2010 - Galatasaray'dan İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Valencia'ya transfer olan ''Türk örümcek'' lakaplı Mehmet Topal, doğduğu mahallede yapımı devam eden caminin yapımına destek verdi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ünlü futbolcu Mehmet Topal, Malatya'nın Hanımınçiftliği beldesinde yapımı devam eden Merkez Camisinin minare inşaatı için ailesi aracılığıyla cami derneğine bağışta bulundu. Merkez Camisi imamı Mehmet Emin Toker, ibadete açılan ancak bir kısım inşaatı devam eden caminin yapımına 2006 yılında başlandığını ifade ederek, kurulan dernek aracılığıyla bağışların alındığını söyledi. Çok sayıda iş adamının da katkıda bulunduğu cami inşaatına ünlü futbolcu Mehmet Topal'ın da minarelerin yapımı için destek verdiğini ifade eden Toker, şunları kaydetti: ''Eski camimiz yıkıldıktan sonra yenisinin yapımına başlanması için bir dernek kurduk. Derneğimize yapılan bağışlar sayesinde 2006 yılında yapımına başlanan cami ibadete açıldı. Çok sayıda iş adamımız ve hayırseverimizin katkıları bulunan caminin yapımı devam ederken, mahallemizde doğan ünlü futbolcu Mehmet Topal da ailesi aracılığıyla bize destek verdi. Topal'a katkısından dolayı teşekkür ediyor, bu tür hayırların devam etmesini diliyoruz.''