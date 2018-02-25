Mehmet Topal ve İsmail'e yabancı madde isabet etti

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında oynanan derbi maçta Mehmet Topal ile İsmail Köybaşı\'na yabancı cisim madde isabet etti. Karşılaşmanın 8\'inci dakikasında Fenerbahçe\'nin kaydettiği golden sonra Beşiktaş tribünlerinden sahaya yabancı madde atıldı. Atılan yabancı maddelerin isabet ettiği Mehmet Topal ile İsmail Köybaşı yerde kalırken oyun alanında yapılan tedavi sonrası iki futbolcu da karşılaşmaya devam etti. Mücadelenin 32\'nci dakikasında sakatlık yaşayan İsmail, yerini Şener Özbayraklı\'ya bıraktı.

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