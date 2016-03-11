Mehmet Topal UEFA'nın ilk 11'inde!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarının ardından haftanın en iyi 11'inde Fenerbahçe'den Mehmet Topal'a da yer verildi.

Hürriyet’in haberine göre, UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe'nin konuk ettiği Portekiz temsilcisi Braga'yı 1-0 yendiği mücadelede takımın tek golünü atarak maçın adamı seçilen Mehmet Topal'a, haftanın ilk 11'inde de yer verildiği belirtildi.

UEFA tarafından belirlenen listede şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: David de Gea (Manchester United)

Defans: Nathaniel Clyne (Liverpool), Olexandr Kucher (Shakhtar Donetsk), Victor Ruiz (Villarreal)

Orta Saha: Philippe Coutinho (Liverpool),Mehmet Topal (Fenerbahçe), Raul Garcia (Athletic Bilbao), Martin Frydek (Sparta Prag)

Forvet: Marco Reus (Borussia Dortmund), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Frank Acheampong (Anderlecht)

Açıklamada, Fenerbahçe'nin önceki turda karşılaştığı Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova karşısında milli futbolcunun üstün performansıyla rövanş maçına damga vurduğu kaydedilerek, "Defansif orta saha oyuncusu Mehmet Topal, Braga karşısında Fenerbahçe'nin en ihtiyacı olduğu anda yine sahneye çıkarak takımını öne geçiren gole imza attı" ifadelerine yer verildi.