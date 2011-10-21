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Spor

Mehmet Topal siyah bant takacak İSTANBUL (A.A)

21 Ekim 2011 14:55

-Mehmet Topal siyah bant takacak İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - İspanya'nın Valencia takımında forma giyen milli futbolcu Mehmet Topal, Hakkari'de şehit düşen askerleri unutmadı. La Liga takımlarından Valencia'nın formasını giyen Mehmet, hafta sonunda takımının yapacağı karşılaşmaya şehitlerin anısına siyah bantla çıkacağını açıkladı. Milli futbolcu, yaptığı yazılı açıklamada, üzüntüden televizyon izlemeyemediğini belirterek, ''Şehit ailelerimize Allah'tan sabır diliyorum. Bu hafta sonu oynanacak maçta takımımın teröre bir tepki olarak şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunması hususunda teknik direktörümle görüştüm. Ben de maça siyah bantla çıkacağım. La Liga'daki diğer Türk kardeşlerim de aynı tepkiyi verecektir. Vatanımız sağolsun'' ifadelerini kullandı.

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