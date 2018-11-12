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Spor

Mehmet Topal, milli takım kadrosuna dahil edildi

İSTANBUL,(DHA) Mehmet Topal, Türkiye A Milli Takımı'nın İsveç ve Ukrayna ile oynacağı maçların aday kadrosuna dahil edildi

12 Kasım 2018 18:37

İSTANBUL,(DHA)

Mehmet Topal, Türkiye A Milli Takımı\'nın İsveç ve Ukrayna ile oynacağı maçların aday kadrosuna dahil edildi. 
Fenerbahçe\'nin orta saha oyuncusu Mehmet Topal, milli takımın cumartesi günü Konya\'da İsveç\' ve 20 Kasım Salı günü Antalya\'da Ukrayna ile oynacağı maçların kadrosuna dahil edildi. Topal, Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Fenerbahçe\'nin Aytemiz Alanyaspor\'u ağırladığı mücadelede sonradan oyuna dahil olmuştu. 
80 kez A Milli Takım formasını giyen tecrübeli futbolcu, son olarak 10 Eylül\'de Türkiye\'nin İsveç\'i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında görev almıştı.
 

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