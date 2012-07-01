Mehmet Topal, Fenerbahçe'yle 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe uzun süredir peşinden koştuğu Mehmet Topal transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, uzun süredir transferini gerçekleştirmek için büyük uğraş verdiği Mehmet Topal'ı 4 yıllığına renklerine bağladı.

İspanya'nın Valencia takımında top koşturan yıldız oyuncu yeni sezon hazırlıklarında artık Fenerbahçe formasını giyecek.



Valencia'ya 4.5 milyon euro ödenecek



Transferi resmi internet sitesinden duyuran sarı-lacivertli kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mehmet Topal'ın transferi konusunda taraflarla anlaşmaya varılmıştır. Sözleşme süresi 4 yıl olup oyuncuya ödenecek yıllık garanti ücretin dökümü aşağıda verildiği gibidir:

2012-2013 sezonu için garanti ücret 2.000.000 Euro, maç başı 10.000 Euro;

2013-2014 sezonu için garanti ücret 2.050.000 Euro, maç başı 10.000 Euro,

2014-2015 sezonu için garanti ücret 2.050.000 Euro, maç başı 10.000 Euro;

2015-2016 sezonu için garanti ücret 2.050.000 Euro, maç başı 10.000 Euro

Valencia Kulübü'ne ödenecek bonservis tutarı ise 4.5 milyon Euro'dur."