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Spor

Mehmet Topal, Fenerbahçe'yle 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, uzun süredir transferini gerçekleştirmek için büyük uğraş verdiği Mehmet Topal'ı 4 yıllığına renklerine bağladı

01 Temmuz 2012 17:06

Fenerbahçe uzun süredir peşinden koştuğu Mehmet Topal transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, uzun süredir transferini gerçekleştirmek için büyük uğraş verdiği Mehmet Topal'ı 4 yıllığına renklerine bağladı.

İspanya'nın Valencia takımında top koşturan yıldız oyuncu yeni sezon hazırlıklarında artık Fenerbahçe formasını giyecek.


Valencia'ya 4.5 milyon euro ödenecek


Transferi resmi internet sitesinden duyuran sarı-lacivertli kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mehmet Topal'ın transferi konusunda taraflarla anlaşmaya varılmıştır. Sözleşme süresi 4 yıl olup oyuncuya ödenecek yıllık garanti ücretin dökümü aşağıda verildiği gibidir:

2012-2013 sezonu için garanti ücret 2.000.000 Euro, maç başı 10.000 Euro;
2013-2014 sezonu için garanti ücret 2.050.000 Euro, maç başı 10.000 Euro,
2014-2015 sezonu için garanti ücret 2.050.000 Euro, maç başı 10.000 Euro;
2015-2016 sezonu için garanti ücret 2.050.000 Euro, maç başı 10.000 Euro

Valencia Kulübü'ne ödenecek bonservis tutarı ise 4.5 milyon Euro'dur."

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